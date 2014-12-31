Головою представництва Світового конгресу українців в Україні призначено Касянчука

Як повідомили в представництві СКУ, на посаду директора претендували понад 70 кандидатів з 12 країн.

Сергій Касянчук народився і виріс у Львові, закінчив Львівський державний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика» і отримав ступінь магістра політичних наук в Українському вільному університеті в Мюнхені. У Канаді він працював у сфері фінансів в якості аналітика в Canadian Imperial Bank of Commerce і Кредитній Спілці «Будучність».

Як волонтер має великий досвід роботи в українських організаціях на світовому та місцевому рівнях.

З 2004 року Сергій Касянчук займався організацією місій спостерігачів з моніторингу виборчих процесів в Україні і був активним захисником прав українських громадян і нових іммігрантів за межами України.

Довідка УНІАН. СКУ є міжнародною координаційною організацією українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 млн українців. СКУ об'єднує українські організації з 34 країн та підтримує зв'язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 році, СКУ був визнаний у 2003 році неурядовою організацією у Економічній та соціальній раді ООН зі спеціальним консультативним статусом.