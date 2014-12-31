"Правий сектор" і "Свобода" завтра в Києві проведуть марш на честь Бандери

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії.

Так, 1 січня ВО «Свобода» планує провести смолоскипний марш у центрі столиці та віче. Учасники маршу пройдуть від пам’ятника Тарасу Шевченку (збір о 17.00) по бульвару Тараса Шевченка до Бессарабської площі, потім Хрещатиком до Майдану Незалежності, де проведуть віче.

Організатори попереджають про використання звукової апаратури біля стели Незалежності. Заявлена кількість учасників акції - 10 тис. осіб.

Читайте такожВ Україні пройшли марші на честь дня УПА: як це було (фоторепортаж, відео)У свою чергу «Правий сектор» вирішив відзначити річницю народження Бандери ходою вулицями Києва за маршрутом: парк Шевченка – вулиця Володимирська –Софійська площа – Михайлівська площа. Хода закінчиться урочистими зборами на Михайлівській площі. Проведення акції передбачене з 17.00 до 22.00. Заявлена участь 500 осіб. Під час акції планується встановлення інформаційних наметів та використання звукової апаратури.