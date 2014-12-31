"Вірте справедливості - тоді ми всі переможемо" - новорічне привітання голови Меджлісу

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у відеозверненні привітав мешканців Криму з новорічними святами. Про це повідомляє ТСН.

Вісім хвилин Чубаров записав кримськотатарською мовою, а ще майже хвилину - українською.

"Шановні мої друзі, наші сусіди, сусіди кримських татар, українці, росіяни, люди інших національностей! Новий рік - це свято, яке за будь-яких умов життя згуртовує сім'ї, зближує людей, сусідів, близьких. Я хочу привітати всіх вас з Новим роком! Залишайтеся вірними! Залишайтеся вірними собі, Криму, Україні! Вірте справедливості - тоді ми все переможемо! ", - йдеться у зверненні голови Меджлісу.