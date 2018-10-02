"Укрзалізниця" призначила 7 додаткових поїздів до Дня захисника України

У ці дні додаткові поїзди вирушать у найпопулярніших напрямках - до Львова, Хмельницького й Одеси.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом з нагоди свят Покрова Пресвятої Богородиці і Дня захисника України 14 жовтня, призначила сім додаткових поїздів.

Про це повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

«Цього року українці матимуть три вихідних дні підряд, тому вони зможуть планувати подорожі поїздами. Зокрема, в ці дні додаткові поїзди вирушать у найпопулярніших напрямках - до Львова, Хмельницького й Одеси», - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі повідомили, що додатковий поїзд №191/192 Київ - Львів курсуватиме 13 і 15 жовтня з відправленням з Києва о 08:03 і прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме у ці ж дати об 11:58 і прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд №197/198 Київ - Ковель відправиться в рейс 13 жовтня. Відправлення з Києва о 7:28 і прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд відправиться об 11:03 і прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд №177 Київ - Хмельницький курсуватиме 15 жовтня. Відправлення з Києва о 5:27 і прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 і прибуття до Києва о 20:43.

Поїзд №779/780 Суми - Вінниця курсуватиме 12, 13 і 14 жовтня. Відправлення із Сум о 05:30 і прибуття до Вінниці о 13:08. У зворотному напрямку - відправлення о 13:43 і прибуття до Сум о 21:33.

Поїзд №294/293 Хмельницький - Київ курсуватиме у напрямку Києва 12 жовтня і до Хмельницького - 16 жовтня. Відправлення з Хмельницького о 13:40 і прибуття до Києва о 18:35. У зворотному напрямку відправлення о 15:21 і прибуття о 20:49.

Поїзд №272 Одеса - Харків здійснить рейси до Одеси 11 і 15 жовтня. Відправлення з Одеси о 16:01 і прибуття до Харкова 8:02.

Поїзд №736 Київ - Запоріжжя в додаткові рейси відправиться 13 і 16 жовтня. Відправлення з Києва о 14:47 і прибуття о 22:04. Із Запоріжжя поїзд відправиться о 22:58 та прибуде о 6:12.

Як повідомляв УНІАН, торік «Укрзалізниця» призначила до свят Покрова Пресвятої Богородиці і Дня захисника України від 14 жовтня 18 додаткових поїздів.