этот материал доступен на русском

Через голодування у Сенцова з'явилася серцева недостатність і проблеми з печінкою - адвокат

20:19, 02 жовтня 2018
Суспільство
514 0
У політв'язня ревматизм нижньої кінцівки / УФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу

У Російській Федерації у незаконно засудженого і голодуючого українського режисера Олега Сенцова є проблеми з серцем, печінкою та нирками.

У політв'язня ревматизм нижньої кінцівки, розповів його адвокат Дмитра Дінзе виданню "Настоящее время".

"У нього загострення, відповідно, проблема з серцем - серцева недостатність ...", - зазначив співрозмовник.

За його словами, у Сенцова на тлі голодування змінився стан крові, виходячи з цього, лікарі призначили йому "певні ліки, глюкозу прокапали, поживні суміші, які йому треба зараз приймати".

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова у Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Читайте такожУ новому листі від Сенцова немає нічого доброго - український продюсер

Його утримують в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Його стан швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан здоров'я Сенцова задовільний.

18 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №9040 щодо звернення до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру. Відповідну заяву підтримали 245 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі. Лауреата Нобелівської премії миру 5 жовтня оголосить Норвезький Нобелівський комітет.

28 вересня у прес-службі управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що Сенцова вивезли з колонії до міської лікарні на додаткове обстеження й отримання консультацій. З огляду на результати проведеного обстеження, Сенцову здійснили «корекцію лікування», запевняли у прес-службі. Також на сайті відомства було розміщено фото режисера.

Того ж дня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що російська сторона стверджує, що стан здоров'я Сенцова стабільний, але офіційного висновку консиліуму лікарів не надає.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Голодування Сенцова
Теги: #Сенцов