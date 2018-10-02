Через голодування у Сенцова з'явилася серцева недостатність і проблеми з печінкою - адвокат

У Сенцова на тлі голодування змінився стан крові.

У Російській Федерації у незаконно засудженого і голодуючого українського режисера Олега Сенцова є проблеми з серцем, печінкою та нирками.

У політв'язня ревматизм нижньої кінцівки, розповів його адвокат Дмитра Дінзе виданню "Настоящее время".

"У нього загострення, відповідно, проблема з серцем - серцева недостатність ...", - зазначив співрозмовник.

За його словами, у Сенцова на тлі голодування змінився стан крові, виходячи з цього, лікарі призначили йому "певні ліки, глюкозу прокапали, поживні суміші, які йому треба зараз приймати".

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова у Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

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Його утримують в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Його стан швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан здоров'я Сенцова задовільний.

18 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №9040 щодо звернення до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру. Відповідну заяву підтримали 245 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі. Лауреата Нобелівської премії миру 5 жовтня оголосить Норвезький Нобелівський комітет.

28 вересня у прес-службі управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що Сенцова вивезли з колонії до міської лікарні на додаткове обстеження й отримання консультацій. З огляду на результати проведеного обстеження, Сенцову здійснили «корекцію лікування», запевняли у прес-службі. Також на сайті відомства було розміщено фото режисера.

Того ж дня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що російська сторона стверджує, що стан здоров'я Сенцова стабільний, але офіційного висновку консиліуму лікарів не надає.