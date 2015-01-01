У Криму багато місцевих жителів зустрічали Новий рік за українським часом

В окупованому Росією Криму багато місцевих жителів зустрічали Новий рік за українським часом.

Про це повідомляють "Крим. Реалії".

"В анексованому Криму Новорічна ніч ознаменувалася тим, що багато місцевих жителів вирішили зустрічати 2015-й разом з усією Україною", - йдеться в повідомленні.

Опівночі за київським часом Сімферополь «вибухнув» від новорічних салютів, які тривали довгий час по всьому місту.

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Про те, як кримчани проявили себе українцями в Новорічну ніч, активно писали і в соціальних мережах.