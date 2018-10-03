ГПУ повідомила про підозру ще одному екс-"беркутівцю", який розганяв Майдан

Колишнього міліціонера підозрюють у незаконному затриманні 2-х учасників акції протесту та складанні завідомо неправдивих документів про їхнє затримання.

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру ще одному колишньому співробітнику спецпідрозділу "Беркут", який брав участь у розгоні студентського мітингу на Майдані Незалежності у Києві у листопаді 2013 року.

Про це повідомили на сайті Генпрокуратури.

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"За фактами незаконного затримання 30 листопада 2013 р. на Майдані Незалежності в м. Києві 2-х учасників мирної акції протесту, складання та видачі завідомо неправдивих документів про їх затримання, колишньому міліціонеру столичного полку «Беркут» повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів службовою особою, вчиненому групою осіб; перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалось такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, за відсутності ознак катування, вчиненому групою осіб; складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів", - йдеться в повідомленні.

За результатами слідчих дій, вирішуватиметься питання щодо обрання екс-"беркутівцю" відповідного запобіжного заходу.

"Таким чином, за вказаним епізодом подій наразі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення чотирьом колишнім міліціонерам столичного полку «Беркут». Раніше за фактами цих подій до суду спрямовано обвинувальні акти стосовно колишніх голови Київської міської державної адміністрації, начальника управління громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві та 16 працівників столичного «Беркуту». Також у ході розслідування оголошено у розшук 7 підозрюваних, а саме: 4 колишніх високопосадовців та 3 керівників підрозділів МВС України", - зазначили в Генпрокуратурі.