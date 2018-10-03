Українським судам не довіряє майже 80% населення - опитування

Понад 31% респондентів відповіли, що за останні кілька років їхнє ставлення до судів погіршилося.

Українській судовій системі не довіряє 78,5% населення країни.

Про це на прес-конференції в УНІАН розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

"Судам України скоріше або повністю довіряють 12,3% опитаних, не довіряють - 78,5%. Ще 9,2% респондентів не визначилися зі своєю думкою або відмовились відповідати", - зазначив Паніотто.

За його словами, на запитання “Як змінилося ваше ставлення до судів України протягом останніх 3-4 років?” 31,3% респондентів відповіли, що їхнє ставлення погіршилося, 2,7% - що покращилося. Ще 58,1% стверджують, що їхнє ставлення не змінилося, а 7,9% не визначилися зі своєю думкою або відмовилися відповідати.

Читайте такожОпитування: більше половини українців підтримують вступ України до Євросоюзу, третина - проти

Всеукраїнське опитування громадської думки КМІС провів з 12 по 24 вересня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2011 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% — для показників, близьких до 25%, 2% — для показників, близьких до 10%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.