Посадовців Запорізької АЕС викрили на розкраданні 14 мільйонів гривень

АЕС платила за запчастини для ремонту випробувального стенду, які фактично на станцію не поставлялися.

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили факт розкрадання грошей Запорізької атомної електростанції.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні СБУ в Запорізькій області.

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Правоохоронці встановили, що на початку 2017 року чиновники ЗАЕС уклали договір з приватною структурою на проведення капітального ремонту випробувального стенду, який використовується для тестування обладнання реакторних відділень енергоблоків атомної станції з перевірки надійності роботи системи, зокрема стійкості ядерних реакторів до сейсмічної активності.

Однак деякі із запчастин, що підлягають заміні в рамках угоди, фактично на станцію підрядником не поставлялися. Втім, чиновники атомної станції підтвердили виконання робіт в повному обсязі і перерахували комерсантам майже 14 мільйонів гривень.

Відомості про факт розтрати державних коштів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем). Триває досудове слідство.

У червні минулого року повідомлялось, що СБУ викрила схему розкрадання грошей на фіктивних послугах з охорони ГТС.