РФ масово переселяє росіян до окупованого Криму

Глава українського МЗС переконаний, що перебування Криму під російською окупацією є шляхом постійного занепаду.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Росія переселяє до окупованого нею Криму десятки тисяч людей, щоби витіснити проукраїнське населення півострову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ і європейських питань Словацької Республіки Мірославом Лайчаком у Києві.

"Крим під російською окупацією йде в нікуди. Там створена ситуація, коли кожен може бути заарештований вдень чи вночі. Люди побоюються розмовляти один з одним просто на вулицях", - заявив Клімкін.

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"Росія почала масове переселення з своїх регіонів до Криму, щоби витіснити всіх тих, хто мріє про звільнення Криму. Мова йде про переселення десятків тисяч людей", - наголосив міністр.

"Економіка Криму не має жодних шансів під сьогоднішніми санкціями, а санкції будуть зберігатися, і остання Кримська декларація з боку Сполучених Штатів це чітко показує", - додав він.

Також він сказав, що Росія не може розв'язувати екологічні проблеми на окупованому півострові, створюючи там "екологічну катастрофу".

"Шлях Криму під російською окупацією - це шлях постійного занепаду. І ми це бачимо, тому Крим обов'язково повернеться до України", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Крим опинився на межі нової катастрофи. Екологи попереджають, що Керч стане "другим Армянськом".