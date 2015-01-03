За добу в зоні АТО поранено одного військовослужбовця
13:07, 03 січня 2015Суспільство
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«Зафіксовані поодинокі факти агресивних дій з боку бойовиків на Донецькому та Луганському напрямках», - зазначив спікер АТО
Ситуація в зоні АТО за останню добу принципово не змінилася / Фото УНІАН
Протягом останньої доби в зоні проведення Антитерористичної операції поранено одного українського військовослужбовця.
Про це на прес-брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"Протягом останньої доби жоден український військовослужбовець не загинув. Лише один отримав поранення", - сказав Лисенко.
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За його словами, ситуація в зоні АТО за останню добу принципово не змінилась.
"Зафіксовані поодинокі факти агресивних дій з боку бойовиків на Донецькому і Луганському напрямках", - зазначив речник АТО.
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