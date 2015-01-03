За добу в зоні АТО поранено одного військовослужбовця

Протягом останньої доби в зоні проведення Антитерористичної операції поранено одного українського військовослужбовця.

Про це на прес-брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Протягом останньої доби жоден український військовослужбовець не загинув. Лише один отримав поранення", - сказав Лисенко.

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За його словами, ситуація в зоні АТО за останню добу принципово не змінилась.

"Зафіксовані поодинокі факти агресивних дій з боку бойовиків на Донецькому і Луганському напрямках", - зазначив речник АТО.