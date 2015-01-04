У Приазов'ї організовують мобільні блокпости

22:53, 04 січня 2015
Суспільство
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Десантники 79-ї аеромобільної бригади із бойовою технікою облаштовують тимчасові блокпости в селах та на внутрішніх дорогах Приазов'я.

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Неочікуваними перевірками намагаються протидіяти проникненню диверсійно-розвідувальних груп та знешкоджувати корегувальників вогню, передає 5 канал.

Щоб розпізнати ворога у цивільному – потрібен неабиякий досвід.

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На мобільному блокпості військовослужбовці перевіряють документи та автівки. 

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