У Приазов'ї організовують мобільні блокпости
22:53, 04 січня 2015Суспільство
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Десантники 79-ї аеромобільної бригади із бойовою технікою облаштовують тимчасові блокпости в селах та на внутрішніх дорогах Приазов'я.
В Приазовье организовывают мобильные блокпосты / скриншот
Неочікуваними перевірками намагаються протидіяти проникненню диверсійно-розвідувальних груп та знешкоджувати корегувальників вогню, передає 5 канал.
Щоб розпізнати ворога у цивільному – потрібен неабиякий досвід.
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На мобільному блокпості військовослужбовці перевіряють документи та автівки.
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