У Приазов'ї організовують мобільні блокпости

Десантники 79-ї аеромобільної бригади із бойовою технікою облаштовують тимчасові блокпости в селах та на внутрішніх дорогах Приазов'я.

Неочікуваними перевірками намагаються протидіяти проникненню диверсійно-розвідувальних груп та знешкоджувати корегувальників вогню, передає 5 канал. Щоб розпізнати ворога у цивільному – потрібен неабиякий досвід. Читайте такожВійськові перекрили в'їзди до Маріуполя, жителі приміських сіл добиралися на роботу пішки - ЗМІ На мобільному блокпості військовослужбовці перевіряють документи та автівки.

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