Кожен третій українець підтримує ідею розстрілу за корупцію - опитування

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного за замовленням ZN.UA Київським міжнародним інститутом соціології.

47,3% українців вважають, що рівень корупції зберігся. 31,8% - що підвищився. І тільки 5% відчули зниження корупційного преса. При тому, що 15% не змогли визначитися з оцінкою масштабів ракової пухлини.

Якщо повернення смертної кари, як необхідної реформи, підтримали лише 5% опитаних, то коли тих же людей запитали про розстріл корупціонерів, підтримка зметнулася в рази.

Більше, ніж кожен третій громадянин України вважає, що "найкращий спосіб боротьби з корупцією - розстрілювати (як в Китаї)". 16% в цьому переконані абсолютно. 19,5% - скоріше згодні.

Найбільш радикальний настрій припадає на Миколаївську, Чернівецьку та Закарпатську області.

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Черговий тривожний дзвіночок для влади - незважаючи на те, що більше 40% якої категорично, або швидше не згодні з найсуворішою мірою.

Найбільш толерантна в цьому питанні Закарпатська область - 42% проти крайності, а також Галичина - 37%. А найменш - Центр - тут розстріл за корупцію беззастережно відкидають лише 13,4%.

Дослідження "Думки і погляди населення України: Грудень 2014 року" проводилося за замовленням ZN.UA Київським міжнародним інститутом соціології 4-19 грудня 2014 року. У ході дослідження було проведено 3035 інтерв'ю з дорослими жителями України, які проживають у 179 населених пунктах України. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою.