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У мережі показали кліп української учасниці "Дитячого Євробачення-2018" (відео)

13:31, 08 жовтня 2018
Суспільство
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Відео створювала команда розважального напрямку НСТУ.

"Дарина – "посол любові", тому у відеокліпі творча команда намагалася зробити акцент саме на виконавиці, підкреслити її сильний вокал, передати настрій і емоцію, яку відчуває Дарина під час співу", – прокоментувала прем'єру Олександра Кольцова, член правління НСТУ.

Конкурс відбудеться 25 листопада в Мінську.

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Теги: #Євробачення