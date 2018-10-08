"Америка нас труїть": у мережі висміяли заяву кримської пенсіонерки (відео)

У мережі висміяли відео з мешканкою Криму, яка заявила, що "Америка їх труїть".

Жителька окупованого Криму звинуватила у всіх бідах Америку, яка нібито труїть людей.

Про це вона заявила в коментарі журналістам "Крим.Реалії". Відповідне відео опубліковано в Twitter.

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"Зараз скрізь одна хімія, одні хімікати. Ти подивися, зараз всі люди хворіють на рак... А в Москві кажуть – менінгіт. Це все Америка нас нагороджує. Труять, с*ки, перепрошую за вираз", - сказала прихильниця "русского мира".

При цьому чітко пояснити, як США можуть труїти окупований Крим і Росію, пенсіонерка так і не змогла.

"Це середньостатистична ватниця", "Треба почекати, поки вони все-таки передохнуть", "Америка у неї мозок забрала?", "Вони такими народжуються?", - пишуть у коментарях під відео.