"Америка нас труїть": у мережі висміяли заяву кримської пенсіонерки (відео)
Жителька окупованого Криму звинуватила у всіх бідах Америку, яка нібито труїть людей.
Про це вона заявила в коментарі журналістам "Крим.Реалії". Відповідне відео опубліковано в Twitter.
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"Зараз скрізь одна хімія, одні хімікати. Ти подивися, зараз всі люди хворіють на рак... А в Москві кажуть – менінгіт. Це все Америка нас нагороджує. Труять, с*ки, перепрошую за вираз", - сказала прихильниця "русского мира".
При цьому чітко пояснити, як США можуть труїти окупований Крим і Росію, пенсіонерка так і не змогла.
"Це середньостатистична ватниця", "Треба почекати, поки вони все-таки передохнуть", "Америка у неї мозок забрала?", "Вони такими народжуються?", - пишуть у коментарях під відео.
"Це все Америка нас нагороджує! Вони труять нас".— Крим. Реалії@krymrealii) October 8, 2018
Поспілкувалися c мешканкою Криму... pic.twitter.com/MKVyvOtB2l