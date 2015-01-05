У зоні проведення АТО сталася ДТП, є загиблі - ЗМІ

У зоні проведення Антитерористичної операції сталася аварія, повідомляє Hromadske.TV.

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За інформацією видання, загинули декілька бійців батальйону Національної гвардії імені Кульчицького, які їхали на ротацію. Також є поранені. Точна кількість стане відома пізніше.

Станом на 21.50 повідомляється, що поранених повезли до лікарні в Артемівську. Є важкопоранені, які потребують донорської крові.