У зоні проведення АТО сталася ДТП, є загиблі - ЗМІ

21:51, 05 січня 2015
Суспільство
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В аварії загинули кілька військових, які їхали на ротацію

REUTERS

У зоні проведення Антитерористичної операції сталася аварія, повідомляє Hromadske.TV.

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За інформацією видання, загинули декілька бійців батальйону Національної гвардії імені Кульчицького, які їхали на ротацію. Також є поранені. Точна кількість стане відома пізніше.

Станом на 21.50 повідомляється, що поранених повезли до лікарні в Артемівську. Є важкопоранені, які потребують донорської крові.

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