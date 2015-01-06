У ДТП в зоні АТО загинуло 12 військових

Як повідомляє hromadske.tv, ще 18 солдатів поранені.

За інформацією члена асоціації народних волонерів Вікторії Христенко, найближчим часом поранених, яких можна транспортувати, перевезуть до Харківського госпіталя.

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Тим часом у прес-службі Національної гвардії повідомили, що аварія сталася через погані погодні умови.

"5 січня під час здійснення ротації добровольців та військовослужбовців за контрактом Національної гвардії України в зоні проведення АТО, з причини поганих погодних умов відбулось зіткнення військових автомобілів КРаЗ та автобусу Богдан", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у зоні проведення антитерористичної операції зіткнулись військовий автомобіль КРаЗ та автобус. Загинули бійці батальйону Національної гвардії імені Кульчицького, які їхали на ротацію.