Постраждалим у ДТП бійцям терміново потрібна кров

Заклики про допомогу IT Sector Харків розмістив у Твіттері.

"Потрібна кров! В ЦПК вул. Клочківська, 366". - зазначається у повідомленні.

Водночас наголошується, що донорами можуть стати лише особи з харківською пропискою.

Як повідомляє Еспресо.TV з посиланням на волонтерів: "Везуть 300-х до Харкова, медикам потрібна кров - негативна (1,2,3,4 групи - 1,5 літра), позитивна (1 - 3,5л, 2 - 5,6 л, 3 - 5л, 4 - 2 , 1 л) Кров потрібна в Харкові або області з поміткою для батальйону Кульчицького!"

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