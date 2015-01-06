Постраждалим у ДТП бійцям терміново потрібна кров
Військових, які постраждали в ДТП, везуть у військовий госпіталь Харкова
Заклики про допомогу IT Sector Харків розмістив у Твіттері.
"Потрібна кров! В ЦПК вул. Клочківська, 366". - зазначається у повідомленні.
Водночас наголошується, що донорами можуть стати лише особи з харківською пропискою.
Як повідомляє Еспресо.TV з посиланням на волонтерів: "Везуть 300-х до Харкова, медикам потрібна кров - негативна (1,2,3,4 групи - 1,5 літра), позитивна (1 - 3,5л, 2 - 5,6 л, 3 - 5л, 4 - 2 , 1 л) Кров потрібна в Харкові або області з поміткою для батальйону Кульчицького!"
Читайте такожУ ДТП в зоні АТО загинуло 12 військовихЯк повідомляв УНІАН. через погані погодні умови у зоні АТО сталося ДТП за участю військового автомобіля КРаЗ та автобуса "Богдан". В аварії загинули 12 бійців. Ще 18 поранені.
#Харьков#Харків ПОТРІБНА КРОВ! в цпк вул. Клочківська 366. Попередній запис: https://t.co/5Wo7FXAqN0pic.twitter.com/SRzWO7L5mh
— IT Sector Харьков (@itsector) 5 Січень 2015
УВАГА! Кров приймають виключно у громадян з харківською пропискою!!! #Харьков#Харківpic.twitter.com/5sl5Xg8qAY
— IT Sector Харьков (@itsector) 5 Січень 2015