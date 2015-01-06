Росія готується до дефіциту ліків: уряд вживає екстрені заходи

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв доручив Міністерству охорони здоров'я вжити всі необхідні заходи для недопущення дефіциту лікарських препаратів, у тому числі на тлі негативної економічної ситуації, передає ТАСС.

"Запас повинен бути. МОЗ має визначити, який це повинен бути запас, десь це три місяці, десь півроку. Тільки треба його заповнювати, як тільки виникне необхідність проводити нові конкурси і закуповувати нові препарати у тій частині, яка є відповідальністю РФ і регіонів. Контролюйте це", - заявив Медведєв на зустрічі з главою МОЗ Веронікою Скворцовою.

Читайте такожУ НАТО допускають, що Путіна буде повалено вже у 2015 році - BildПрем'єр зазначив, що деякий час тому підписав постанову, що стосується організації роботи щодо забезпечення населення життєво важливими лікарськими препаратами. "Очевидно, що ця тема хвилює певну кількість людей в нашій країні і в звичайних умовах, а зараз існує певна проблема з валютою і придбанням іноземних препаратів", - сказав глава Кабміну.