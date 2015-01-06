Генпрокуратура уточнює, що в ДТП на Донбасі загинули 12 військовослужбовців
Генеральна прокуратура уточнює, що в дорожньо-транспортній пригоді у Донецькій області загинули 12 військовослужбовців.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
«На даний час встановлено, що внаслідок цієї трагічної події загинули 12 і поранено ще 21 військовослужбовця», - сказано в повідомленні.
Дані щодо потерпілих та загиблих осіб постійно уточнюються, додали в ГПУ.
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Водночас МВС України повідомляло про 12 загиблих військовослужбовців Національної гвардії України та 21 травмованого.
Зіткнення військових автомобілів КрАЗ " та автобуса "Богдан" відбулося 5 січня близько 19.00 на відрізку траси Київ-Должанський через складні погодні умови.