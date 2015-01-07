Сьогодні православний світ святкує Різдво

Достовірна дата народження Христа невідома. Святе Письмо не вказує ні дня, ні року, коли саме народився Христос. Літочислення, покладене в основу нашої ери, було зроблено в 525 році римським монахом, папським архіваріусом Діонісієм Малим, який керувався даними Хронографічного збірника за 354 рік. В ході більш пізніх досліджень було виявлено, що Христос народився на 5 чи 6 років раніше.

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Рішення про святкування Різдва Христового 25 грудня було прийнято на Ефеському церковному соборі в 431 році. Далі це свято запровадили у Константинополі.

В Україні християни східної традиції святкують Різдво 7 січня. Невід'ємним атрибутом святкування Різдва в Україні є колядки, в яких прославляється новонароджений Христос. Колядники йдуть від будинку до будинку, сповіщаючи новину - народження Божого Агнця. У всіх храмах відбуваються святкові Різдвяні Літургії.