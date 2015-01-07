У мережі з'явилася добірка закордонних версій української різдвяної пісні "Щедрик" (відео)

Світ вже близько століття божеволіє від любові до знаменитої української пісні. Інтернет-видання Cultprostir склало добірку закордонних варіацій «Щедрика» останніх років.

"Як відомо, «Щедрик» − адаптація народної пісні, яку створив український композитор-класик Микола Леонтович. Твір був вперше виконаний у 1916 році, сталося це в Києві, і тоді в центрі уваги був хор київського університету. Однак в жовтні 1921 року відбулася прем'єра «Щедрика» в Америці, на концерті в нью-йоркському Карнегі-Холі, і це стало точкою відліку нової історії відомої мелодії", - наголошує видання.

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На різдвяний хіт пісня перетворилася у 1936 році, коли американський композитор і диригент українського походження Пітер Вільховськи написав англійський текст пісні, назвавши його Carol of the Bells.

До добірки найкращих "Щедриків" увійшли варіації XXI століття:

Акапельний

Вокальний квінтет Pentatonix зі штату Техас в 2012 році препарував популярну мелодію, розклавши її на голоси.

Фортепіанний

Британський піаніст і органіст Девід Хікен в 2013-му для різдвяного альбому Carols of Christmas записав свою кавер-версію.

Скрипковий

Ірландська група у складі квартету вокалісток і однієї скрипальки двічі записувала «Щедрика» − в 2006 і 2008 році.

Рок-баладний

У 2010-му Хьюго Феррейра, соліст пост-гранджевої групи Tantric зі штату Кентуккі, теж вирішив висловитися.

Віолончельний

The Piano Guys – американський тандем піаніста і віолончеліста. У грудні 2011 року на першому плані виявився струнний інструмент Стівена Шарпа Нельсона. Саме він зіграв знамениту мелодію так пристрасно, що відео з його виконанням зібрало близько 14 млн. переглядів.

Дабстеповий

Два тижні тому музикант з Філадельфії Метт Уорнок, що працює під псевдонімом Sauniks, опублікував свій варіант.

Грандіозний

Кілька років тому Мормонський табернакальний хор зі штату Юта (колектив зі 170-річною історією, лауреат «Греммі») приклався до «Щедрика» по-своєму. Хор з 360 осіб, дзвіночки, просвітлені обличчя.