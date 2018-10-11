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На День Захисника України в Дніпрі пройде світлове 3D шоу

14:37, 11 жовтня 2018
Суспільство
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У Дніпрі для свята монтують сцену \ Фейсбук Ольга Горб

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Про це у Фейсбуці повідомила радник голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Ольга Горб. "Сцена довжиною 27 метрів. Ми монтуємося до святкування Дня Захисника України", - написала вона.

Радник анонсувала, що в неділю відбудеться неймовірне світлове 3D шоу біля найбільшого Прапора України.

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Теги: #Дніпро#шоу