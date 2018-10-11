На День Захисника України в Дніпрі пройде світлове 3D шоу

Радник голови ОДА анонсувала, що в неділю відбудеться неймовірне світлове 3D шоу.

У Дніпрі на свято Дня Захисника України планується святкове шоу. Читайте такожУ Дніпрі проведуть Забіг Пам'яті загиблих воїнів АТО Про це у Фейсбуці повідомила радник голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Ольга Горб. "Сцена довжиною 27 метрів. Ми монтуємося до святкування Дня Захисника України", - написала вона. Радник анонсувала, що в неділю відбудеться неймовірне світлове 3D шоу біля найбільшого Прапора України.

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