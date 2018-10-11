Київрада ухвалила рішення щодо скандального будівництва ТРЦ на Поштовій площі

На початку 2015 року під час будівельних робіт на Поштовій площі було виявлено частину вулиці часів Київської Русі та інші артефакти XI-XII століть.

Київська міська рада ухвалила за основу проект рішення про припинення інвестиційного договору щодо будівництва торговельно-розважального центру на Поштовій площі.

Як передає кореспондент УНІАН, йдеться про припинення чинності договору №050-13/і/124 в діючій редакції "Про будівництво об’єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту "Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі" від 17 квітня 2013 року.

Міськрада протягом 7 днів з дня прийняття цього рішення в цілому мають звернутися до інвестора з письмовою пропозицією про припинення або зміни інвестиційного договору за згодою сторін.

Київська міська держадміністрація, згідно з проектом рішення, має спільно з організатором конкурсу і замовником протягом 15 днів з дня прийняття цього рішення проаналізувати питання наявності фактів невиконання або неналежного виконання інвестором положень інвестиційного договору, які, згідно з цим договором, є підставами для його розірвання в односторонньому порядку організатором конкурсу.

Читайте такожБитва за древній Київ: торговий центр vs музей на Поштовій

У разі наявності таких фактів, організатор конкурсу має не пізніше 40 днів з дня прийняття цього рішення вжити організаційно-правових заходів щодо розірвання з односторонньому порядку інвестиційного договору з інвестором з урахуванням процедури, передбаченої цим договором.

У разі ж відсутності таких фактів, організатор конкурсу та замовник у такий же строк мають звернутися до суду з позовом (позовами) про розірвання інвестиційного договору у зв'язку з істотною зміною обставин - згідно зі статтею 652 Цивільного кодексу України.

Йдеться про виявлення численних знахідок археологічного характеру, що мають визначну історико-культурну цінність, присвоєння ділянці прибережного міського кварталу Середньовічного Києва статусу пам'ятки археології місцевого значення.

Під час розгляду питання представник компанії-інвестора Валерій Олійник виступив з пропозиціями, зокрема, наголосивши, що компанія підтримує будівництво музею на Поштовій площі. Крім того, він зауважив, що у випадку припинення договору інвестор звертатиметься до європейських судів.

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко зазначив, що судова тяганина щодо розірвання інвестдоговору може тривати рік, два чи три. Водночас, роботи на Поштовій площі за цей час не проводитимуться, що може призвести до руйнувань археологічних знахідок.

Після ухвалення проекту рішення в першому читанні депутати Київради мають 7 днів на внесення пропозицій для підготовки документу до другого читання.

Читайте такожРада рекомендувала Кабміну створити музей на Поштовій площі у Києві

Як повідомляв УНІАН, на початку 2015 року під час будівельних робіт на Поштовій площі було виявлено частину вулиці часів Київської Русі та інші артефакти XI-XII століть. У липні 2016 року директор Департаменту культури КМДА Діана Попова заявила, що розкопки стародавнього міста на Поштовій площі продовжуватимуться і що проблем з фінансуванням робіт з консервації та збереження знахідок немає. Однак дослідження були призупинені в березні 2017 року.

У грудні 2017 року заступник голови КМДА Олексій Резніков заявив, що через тиск ґрунту з усіх сторін, що виник через будівництво ТРЦ, є загроза подальшої безпечної експлуатації будівель навколо Поштової площі та метрополітену, тому археологічні та будівельні роботи призупинено.

З 20 червня 2018 року на Поштовій площі триває безстрокова акція активістів з вимогою створити на місці розкопок музейний простір. Активісти цілодобово перебувають на площі і поширюють інформацію про виявлені археологами знахідки та ситуацію із забудовою території, адже проектом передбачено будівництво торговельного центру.

21 червня депутати Київради підтримали рішення про вжиття заходів щодо збереження археологічних знахідок на Поштовій площі з метою створення музею, але відхилили пропозиції щодо розірвання інвестиційного договору із забудовником цієї території.

Разом з тим активісти заявили, що не припинять акцію, доки не буде рішення про припинення угоди з забудовником Поштової площі. Вони вважають, що рішення Київради стосовно будівництва ТЦ є «відтягуванням часу», у документі немає чіткого формулювання, що на площі створять музей.