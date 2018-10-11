В Одесі суд продовжив арешт директору табору «Вікторія»

Під час засідання було допитано кілька свідків, у тому числі дівчинку, яка проживала в згорілому корпусі, а також керівника благодійного фонду «К» Оксану Дроган, яка мешкає поруч з табором.

Київський районний суд Одеси сьогодні продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Петросу Саркісяну - колишньому директору дитячого муніципального спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія», в якому в 2017 році під час пожежі загинули три вихованки творчого колективу «Адель».

Як передає кореспондент УНІАН, тримання в СІЗО чоловікові продовжено на 60 діб.

Саркісян підозрюється у порушенні правил пожежної безпеки, і, крім того, на даний час цей самий райсуд розглядає об'єднану справу екс-директора і його заступника Тетяни Ланіної, яка підозрюється у привласненні 120 тис. грн бюджетних коштів.

У четвер під час засідання було допитано кілька свідків, у тому числі дівчинку, яка проживала в згорілому корпусі, а також керівника благодійного фонду «К» Оксану Дроган, яка мешкає поруч з табором.

Зокрема, Дроган заявила, що бачила, як починалася пожежа. За її словами, спочатку був спалах, після якого в кількох корпусах зникла електрика, а потім з’явилося полум'я. Вона також стверджує, що чула, як художній керівник «Аделі» звинувачувала себе в загибелі дітей.

Читайте такожУ дитячому таборі "Вікторія" в Одесі працювали "мертві душі" (відео)

Опитана дівчинка сказала, що пожежна сигналізація до трагедії в таборі спрацьовувала без причини, і співробітники комплексу її відключали, а мати дитини припустила, що причиною займання міг стати підпал.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі пізно ввечері 15 вересня 2017 року на території дитячого комплексу «Вікторія» сталася пожежа, яка призвела до загибелі трьох вихованок творчого колективу «Адель».

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з надзвичайною подією були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і старший вихователь Наталія Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку.

24 квітня суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана в халатності колишня заступник мера Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування стосовно якої було завершено 27 квітня. 3 жовтня вона в суді заявила, що провини своєї не визнає.

У справі також фігурують екс-керівник Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та інспектор, які підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

У травні прокуратура повідомила Саркісяну і його заступнику Тетяні Ланіній про підозру в заволодінні 120 тис. грн бюджетних коштів, і 18 червня до Київського райсуду Одеси був направлений обвинувальний акт. У червні заступник директора табору відшкодувала бюджету міста завдані збитки - понад 120 тис. грн.

2 липня адвокат 37 потерпілих сімей заявив клопотання про стягнення з Одеської міськради 3,9 млн грн як компенсацію моральної шкоди.

Наприкінці липня суд об'єднав справи Ланіної і Саркісяна. Останній кілька разів скаржився на проблеми зі здоров'ям, йому викликали до суду швидку допомогу. Він єдиний з фігурантів справи, якого тримають у СІЗО. Ланіна свою провину частково визнала.

На початку вересня прокуратура оголосила про підозру в розтраті понад 400 тис. грн бюджетних коштів керівнику фірми, яка займалася реконструкцією дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія».