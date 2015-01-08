У Криму в УПЦ КП відібрали три храми – Патріарх Філарет

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. За його даними, культові споруди віддали Московському патріархату.

Як зазначив Філарет, ситуація з храмами УПЦ КП на півострові складна.

"Там зараз ставиться питання про націоналізацію церковного майна. Тобто всі наші храми, будівлі влада хоче націоналізувати. А далі що буде з цими націоналізованими храмами, чи вони нам дадуть у користування, чи не дадуть, чи комусь іншому передадуть… Але ситуація там тяжка. Свободи там немає", – сказав патріарх Філарет.

Він також розповів, що на території Донбасу, яку контролюю угруповання "ДНР" і "ЛНР", бойовики дозволили проводити богослужіння лише "московським" священикам.

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"В наших храмах Київського патріархату і не тільки Київського патріархату, але й УГКЦ, і римо-католицької, всіх протестантських церков на території так званих "ДНР" і "ЛНР" богослужіння не проводяться. Не дозволяють. Дозволяють тільки відправляти богослужіння московським священикам", – говорить Філарет.

За його інформацією, священики УПЦ (Московського патріархату) на окупованій території Донбасу співпрацюють з бойовиками, освячуючи їхні бойові знамена та благословляють на "захист своєї батьківщини", також беручи участь в інших урочистих заходах, які проводять ЛНР і ДНР.