Київ скували численні затори (карта)

В районі станцій метро "Героїв Дніпра" та "Шулявська", а також на ділянці проспекту Правди в районі Виноградаря рух перекрито.

У Києві сьогодні вранці, 12 жовтня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Пробки скували центр столиці: сильні тягучки спостерігаються у районі Бессарабського ринку та вул. Жилянській. На правому березі Києва затори утворилися на Набережному шосе, Гаванському мосту, вул. Набережно-Хрещатицька, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, Голосіївському проспекті, вул. Народного Ополчення, в районі Севастопольської площі, вул. Борщагівській, вул. Саксаганського, вул. Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, в районі метро "Лук'янівська" і частково на Подолі.

Крім того, в районі станцій метро "Героїв Дніпра" та "Шулявська", а також на ділянці проспекту Правди в районі Виноградаря рух перекрито.

Через дорожні роботи сильно ускладнений під'їзд до ст. м. Академмістечко з боку ТРЦ "Лавіна".

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На лівому березі столиці ускладнено рух в районі станцій метро "Бориспільська", "Осокорки", "Позняки", "Славутич", "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця". Зокрема, затори спостерігаються при виїзді на Південний міст, міст Метро. Крім того, затори утворилися на мосту Патона, проспекті Генерала Ватутіна.

Як повідомляв УНІАН, 3-4 листопада в Києві знесуть Шулявський шляхопровід, рух буде закрито на півтора року.