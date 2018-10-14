На Сумщині ветеранів АТО "привітали" відео з проросійськими бойовиками

Дурість або чиясь свідома провокація може коштувати посад чотирьом чиновникам.

На Сумщині бійців АТО привітали відеороликом з сепаратистами і їх ватажками у головній ролі. Це сталося в Конотопі під час урочистостей до Дня захисника України, на які запросили близько півтисячі ветеранів війни, поліцейських і військовослужбовців.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відео з кліпу російської співачки вивели на великий екран у палаці культури під час танцювального номера. На ньому ватажки терористів, українські полонені і символіка фейкових республік. Кілька АТОшников відразу вийшли з зали і почали з'ясовувати, що це було.

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"Спочатку це було непорозуміння. Хотілося зрозуміти, як таке могло статися, що на такому концерті з'явилося таке відео. Злість, обурення було", - розповів ветеран Богдан Войцеховський.

У міській раді терміново скликали нараду і з'ясували, що концерт організувало управління культури, а звідки взялося провокаційне відео – його керівник сам не зрозуміє. "Вчора я була на репетиції особисто, перевіряла цей матеріал – цього матеріалу на репетиції не було", - стверджує керівник управління Олена Шинкаренко.

Директор будинку культури, який займався відеосупроводом танцювальних номерів, пояснює всі технічним збоєм програми і неуважністю монтажерів. "Це була тематика, пов'язана з війною на сході солдатів АТО, але хто знає чого полетіла програма, і ми вже сьогодні, це було приблизно в 12 годин, а концерт на чотири – і я бігом-бігом з інтернету качав", - пояснює директор закладу Сергій Заралей.