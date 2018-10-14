У Києві радикали прийшли зносити пам’ятник Ватутіну (фото)

Праві принесли з собою кувалду та драбину, на місці були присутні поліцейські та нацгвардійці.

Представники батальйону ОУН прийшли до Маріїнського парку у Києві з наміром знести пам’ятник Ватутіну.

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Про це повідомляє «Громадське». Зазначається, що радикалів очолює керівник організації «батальйон ОУН» Микола Коханівський. На місці зібралися близько сотні представників праворадикальних організацій.

На місці події присутні кілька сотень поліцейських та представників Нацгвардії. Діями правоохоронців керує заступник міністра МВС Сергій Яровий та начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Також на місці присутні представники Червоного Хреста і журналісти.

Крищенко заявив, що поліція буде протидіяти спробам знести пам'ятник. Водночас, він виступає за знесення пам'ятника, але законним способом.

«Зносити це не є законний спосіб. Так, це символ комуністичної ідеології, але тут знаходиться маса поховань і певні процедури треба вирішувати в законодавчому полі. Цей пам'ятник потрібно прибирати, але в законний спосіб», — сказав він.

На уточнююче запитання, чи будуть затримання у разі спроби знести пам’ятник, Крищенко зазначив: «сподіваюся, до цього не дійде».

В ході акції радикали втратили драбину, вона опинилась у правоохоронців. Активісти вирішили йти до іншого пам'ятника.

Микола Ватутін — генерал армії Радянського Союзу. Український інститут національної пам'яті включив Ватутіна у список осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації Голодомору і політичних репресій, але він не потрапив до списку осіб, які підпадають під декомунізацію.