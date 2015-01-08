У Чернівцях через загрозу терактів скасували фестиваль Маланок

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Чернівецькій міській раді, при прийнятті рішення про відміну благодійного фестивалю Маланок прийнято до уваги клопотання керівників УМВС та УСБУ у Чернівецькій області про обмеження проведення у місті масових заходів, які охоплюють значну за площею територію, оскільки, як свідчить світовий досвід, саме такі місця значного скупчення людей, є найбільш уразливими для здійснення терактів.

Цього року фестиваль Маланок планувалося провести як благодійну акцію, під час якої мали збиратися кошти на потреби українській армії.

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Однак, після теракту 4 січня в Одесі силовики вбачають ризик вчинення терористичних проявів під час проведення різного роду заходів, спрямованих на підтримку військовослужбовців, що несуть службу в зоні АТО.

Як повідомляв УНІАН, увечері 4 січня в Одесі стався вибух біля будівлі Координаційного центру допомоги бійцям АТО. вибуховий пристрій спрацював біля будинку №3 на Гімназичній вулиці (кут Великої Арнаутської).

Довідка УНІАН. Фестиваль Маланок у Чернівцях започаткований в 2011 році. Основна ідея Фестивалю – презентація Чернівецької області як краю різнобарвного в етнічному відношенні, регіону в якому збережені традиції народних свят. Фестиваль Маланок в Чернівцях – дійство, на якому представлена українська, бессарабська, гуцульська, молдавська, румунська маланка, традиції яких збережені на Буковині. У Фестивалі приймають участь колективи з маланкою осучасненою, так званою периберією.