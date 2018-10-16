Ветерани АТО взяли участь у незвичайній фотосесії (відео)
11:17, 16 жовтня 2018Суспільство
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Автори проекту вирішили створити календар зі світлинами ветеранів АТО та чотирилапих.
Ветерани АТО взяли участь у фотосесії, заради порятунку безпритульних тварин
Ветерани АТО взяли участь у фотосесії заради порятунку безпритульних тварин.
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Автори проекту "Вірні назавжди" хочуть знайти дім для якомога більшої кількості собак, а ще зібрати гроші на порятунок тварин, йдеться в сюжеті ТСН.
Для цього вирішили створити календар зі світлинами ветеранів АТО та чотирилапих. Зібрані кошти від продажу календаря підуть на створення єдиного на західній Україні банку крові для домашніх і безпритульних тварин.
Раніше австралійські пожежники випустили еротичний календар на 2019 рік.
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