В торговому центрі в Москві семінаристи РПЦ виконали українську колядку

Відеозапис різдвяного флешмобу користується великою популярністю в соціальних мережах. Тільки за першу добу перегляду відео вже подивилися понад 32 тисяч людей, передає Крим. Реалії.

За словами очевидця, семінаристи поступово вступали в загальний хор, виходячи з кафе і магазинів торгового центру.

«Піднімається хлопець на ескалаторі та як заспіває: «Ой радуйся земле! Син Божий народився! ». Українською. А за ним слідом другий, тут з кафе ще вийшли, потім ще з усіх боків хлопці підтяглися. І так класно співали, аж дух захопило. Я поки зрозуміла, що треба знімати, половину дійства пропустила. Це був флешмоб духовної семінарії!», – розповіла очевидець події.

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У коментарях до відеозапису деякі жителі Росії спочатку стверджували, що пісня виконується на старослов'янській мові, відмовляючись вірити, що семінаристи Російської православної церкви співають українською.

Інші коментатори припустили, що після виконання українською колядки семінаристів можуть виключити.

Більшість же користувачів поспішили в коментарях привітати одне одного з Різдвом Христовим.