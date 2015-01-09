Стало відомо, кого не торкнеться четверта хвиля мобілізації (інфографіка)

Так, категоріями військовозобов'язаних, які звільнені від мобілізації у січні-квітні 2015 року є: непридатні за станом здоров'я, студенти та аспіранти, священослужителі, батьки трьох і більше дітей, люди, котрі зайняті постійним доглядом та мешканці окупованих територій, передає ТСН.

Зауважимо, що непридатні за станом здоров'я мають бути визнані військово-лікарською комісією непридатними для військової служби на термін до 6 місяців. Не потраплять до війська студенти денної форми навчання та аспіранти, священослужителі, які займають посаду в зареєстрованих релігійних організаціях.

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Не будуть боронити Україну від ворога батьки трьох і більше дітей віком до 18 років.

Військовозобов'язані, які здійснюють постійний догляд за недієздатними родичами, будуть звільнені від мобілізації. Жителі Криму та непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей не потраплять під четверту хвилю мобілізації.