Через аномальний для Криму мороз причали Севастополя скувало льодом (фото)

Як повідомляє Крим. Реалії, нетиповий для зими туман виник після різкого похолодання. 8 січня на півострові стовпчик термометра опустився до 15 градусів морозу.

Незважаючи на різке похолодання, комунальники Севастополя запевняють, що зниження температури не позначилося на сфері ЖКГ і цей період місто пережило без комунальних аварій.

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9 січня, в Севастополі також очікується холодна погода - вночі стовпчик термометра знову опуститься до 15 - 20 градусів морозу. Однак вдень 9 січня морози почнуть спадати, за прогнозами синоптиків, повітря в Севастополі прогріється до плюсових позначок.