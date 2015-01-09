Через аномальний для Криму мороз причали Севастополя скувало льодом (фото)
09:44, 09 січня 2015Суспільство
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З-за високої вологості та різкого зниження температури у Севастополі обледеніли причали і пірси.
Стовпчик термометра опустився до 15 градусів морозу / ВКонтакте
Як повідомляє Крим. Реалії, нетиповий для зими туман виник після різкого похолодання. 8 січня на півострові стовпчик термометра опустився до 15 градусів морозу.
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Незважаючи на різке похолодання, комунальники Севастополя запевняють, що зниження температури не позначилося на сфері ЖКГ і цей період місто пережило без комунальних аварій.
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9 січня, в Севастополі також очікується холодна погода - вночі стовпчик термометра знову опуститься до 15 - 20 градусів морозу. Однак вдень 9 січня морози почнуть спадати, за прогнозами синоптиків, повітря в Севастополі прогріється до плюсових позначок.
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