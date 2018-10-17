Ані Лорак підігріла інтригу: залишилося два дні (фото, відео)

Дехто вважає, що слова Ані Лорак "Я зізнаюся" - це назва її нової пісні.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, продовжує інтригувати шанувальників.

В Instagram артистки знову з'явилося загадкове відео. "Залишилося 2 дні... Я зізнаюся", - написала Лорак.

Фанати співачки припустили, що йдеться про нову пісню або кліп. А дехто вважає, що про розлучення з Муратом. Інші ж навіть пишуть про вагітність артистки.

Також чутки про чорну смугу в житті Ані Лорак підігріває і сама співачка, публікуючи фото, на яких вона ховає очі й одягається в total black.

Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак — турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу - помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна. Журналісти вже дізналися ім'я "подруги" підприємця. Пізніше з'явилася інформація, що співачка розлучається з чоловіком.