Синоптики пообіцяли потепління і мокрий сніг із завтрашнього дня

Атмосферні фронти принесуть мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах буде панувати ожеледиця. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині - сніг з переходом в дощ. Температура повітря вночі та вдень від 3 морозу до 3 градусів тепла.

У північних областях сніг з переходом в дощ. Температура повітря вночі від 1 тепла до 5 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла.

У центральних областях сніг, мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі 1-6 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

На сході України - сніг, мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі 2-8 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 тепла.

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У південній частині мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

У Києві очікується сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі-1-3, вдень 0-3 градуси морозу.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.