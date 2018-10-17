Побиття 15-річної школярки в Одесі: двох неповнолітніх судитимуть

Підозрювані, віком 14 і 17, років тягали потерпілу за волосся, били руками й ногами по тілу і голові.

В Одесі судитимуть двох неповнолітніх, які влітку жорстоко побили 15-річну школярку.

Читайте такожДівчат, які побили 15-річну школярку в Одесі, спіймали на новому злочині - ЗМІ

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, напередодні Одеська місцева прокуратура №2 направила до суду обвинувальний акт стосовно двох підозрюваних у побитті та знущанні над 15-річною дівчиною. Зазначається, що підозрюваним - 17 і 14 років.

Також зазначається, що в липні група школярів, серед яких була 17-річна студентка, напали на школярку.

«Побиття дівчинки вони знімали мобільним телефоном, а весь процес показового знущання і демонстрації своєї переваги супроводжувався ненормативною лексикою, криками і відбувався у присутності малолітніх «глядачів», - повідомили в прокуратурі. Зокрема, потерпілу тягали за волосся, били руками й ногами по тілу і голові.

Крім того, прокуратура направила до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру стосовно ще двох 13-річних учасників знущань, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

Також наголошується, що в ході розслідування правоохоронці встановили ще один факт протиправних дій, скоєних зазначеною 17-річною студенткою, а саме побиття іншої дівчинки-школярки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Малиновського відділу поліції.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі влітку поліція почала розслідування за фактом жорстокого побиття однолітками школярки. Зокрема, група підлітків накинулася на однолітку і побила її. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство, вчинене групою осіб).