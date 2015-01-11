Турчинов обіцяє арешти за розрахунок фарбованими грошима з окупованих районів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі секретаря РНБО.

Зокрема, як зазначив Турчинов, на окупованих територіях України російсько-терористичні угруповання, які захопили банківські установи, намагаються використати крадені гроші.

Водночас, за його словами, банківські установи, які не змогли вивезти з окупованих територій готівкові кошти в повному обсязі, зіпсували їх спеціальною фарбою, що не вичищається.

Читайте такожУкраїна відмовиться від послуг підприємств, які працюють на терористів«Незважаючи на це, терористи почали використовувати крадені фарбовані кошти для своїх потреб, а також для розрахунків із населенням», - підкреслив Турчинов.

«Пограбування та використання награбованого - це типові ознаки дій російсько-терористичних угруповань. Але ми попереджаємо населення, що жодна українська банківська установа не прийматиме мічені крадені кошти», - сказав секретар РНБО, наголосивши, що всі, хто намагатиметься розрахуватись цими грішми, «затримуватимуться як співучасники пограбувань».