У Житомирі художник створює 3D-шедеври із соломи (фото, відео)

Загалом, у творчому доробку Миколи Климовича 100 унікальних робіт.

На Житомирщині колишній вчитель фізкультури створює об'ємні картини із соломи. Власну техніку художник відточував більше двадцяти років. Він самостійно заготовлює всі матеріали для полотен і створює авторські рами.

Викладач фізкультури за освітою і митець за покликанням. Уже 20 років Микола Климович створює унікальні 3Д картини, передає 24 канал.

А робити їх не так просто – потрібна спеціальна солома, яку необхідно підготувати для роботи. Каже: найкраще для картин підходить житня або пшенична солома. Її художник спочатку спеціально розрізає на шматки, варить і лише потім робить основу майбутніх картин.

"Ця солома вже придатна до того, щоб її розчеплювати за допомогою праски. Я розщеплюю її на смужки, розгладжую, тоді приклеюю одну до одної, і виходить таке собі солом’яне поле", – сказав художник Микола Климович.

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Більше за все митець любить історичну тематику, особливо періоду Київської Русі. Образи шукає у "Повісті минулих літ" Нестора-літописця. На виготовлення однієї об'ємної композиції художник витрачає не менше, ніж півтора року.

"Деталі настільки маленькі, що я використовую звичайний медичний шприц, тому що навіть скальпелем не можна взяти такі маленькі деталі. Буває таке, що я можу два тижні над нею (деталлю – ред.) працювати, наприклад, головою козака", – розповів художник.

Але вчительське минуле не дає про себе забути. Щоправда, викладає він уже не спортивні нормативи, а мистецтво. У місцевій академії навчає творити шедеври аж 40 дітей.

Усі картини майстра об’ємні – мають декілька планів. Зараз художник працює над композицією, яка символізує сучасний час – військовий конфлікт між Україною та Росією.

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"Чому двоголовий змій? Тому що герб Росії – це двоголовий орел. Сів на її територію України, яка в великому розпачі, і знищує її. Але ось є український воїн, який веде боротьбу," – сказав Климович.

Загалом, у творчому доробку Миколи Климовича 100 унікальних робіт.