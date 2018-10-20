У Житомирі художник створює 3D-шедеври із соломи (фото, відео)
На Житомирщині колишній вчитель фізкультури створює об'ємні картини із соломи. Власну техніку художник відточував більше двадцяти років. Він самостійно заготовлює всі матеріали для полотен і створює авторські рами.
Викладач фізкультури за освітою і митець за покликанням. Уже 20 років Микола Климович створює унікальні 3Д картини, передає 24 канал.
А робити їх не так просто – потрібна спеціальна солома, яку необхідно підготувати для роботи. Каже: найкраще для картин підходить житня або пшенична солома. Її художник спочатку спеціально розрізає на шматки, варить і лише потім робить основу майбутніх картин.
"Ця солома вже придатна до того, щоб її розчеплювати за допомогою праски. Я розщеплюю її на смужки, розгладжую, тоді приклеюю одну до одної, і виходить таке собі солом’яне поле", – сказав художник Микола Климович.
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Більше за все митець любить історичну тематику, особливо періоду Київської Русі. Образи шукає у "Повісті минулих літ" Нестора-літописця. На виготовлення однієї об'ємної композиції художник витрачає не менше, ніж півтора року.
"Деталі настільки маленькі, що я використовую звичайний медичний шприц, тому що навіть скальпелем не можна взяти такі маленькі деталі. Буває таке, що я можу два тижні над нею (деталлю – ред.) працювати, наприклад, головою козака", – розповів художник.
Але вчительське минуле не дає про себе забути. Щоправда, викладає він уже не спортивні нормативи, а мистецтво. У місцевій академії навчає творити шедеври аж 40 дітей.
Усі картини майстра об’ємні – мають декілька планів. Зараз художник працює над композицією, яка символізує сучасний час – військовий конфлікт між Україною та Росією.
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"Чому двоголовий змій? Тому що герб Росії – це двоголовий орел. Сів на її територію України, яка в великому розпачі, і знищує її. Але ось є український воїн, який веде боротьбу," – сказав Климович.
Загалом, у творчому доробку Миколи Климовича 100 унікальних робіт.