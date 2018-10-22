Полтавські футболісти виграли мільйон гривень на новий стадіон

Організатором чемпіонату виступила Всеукраїнська національна федерація дворового футболу.

Мільйон гривень на будівництво нового стадіону отримали переможці фіналу Всеукраїнського турніру з дворового футболу «Мільйон на стадіон», який пройшов 21 жовтня в Києві,.

Про це розповів президент Всеукраїнської національної федерації дворового футболу Ілля Кива, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«Кожен день багато хто з нас бачать зі своїх вікон простих хлопчаків, які ганяють на вулицях м'яча. Ми вирішили підтримати хлопців в їх захопленні, подарувати їм свято і додаткову мотивацію до здорового способу життя. Так півроку тому ми почали цей турнір, назвали головний приз - мільйон гривень на будівництво футбольного поля в своєму місті, і провели обласні змагання з дворового футболу в кожній області. І ось сьогодні на цьому полі зіткнулися переможці, щоб визначити кращих. Мільйон - це ваш приз за спрагу перемоги, цілеспрямованість і злагоджену, командну гру », - розповів він.

До участі в Чемпіонаті були допущені збірні команди дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, переселенців із зони АТО, СЖО 2006-2008 р.н. Головний приз у мільйон гривень отримала команда з Полтавської області, посівши перше місце. Також в липні полтавці відправляться на Чемпіонат з дворового футболу в Європу, де вони зіграють з дитячої збірною Ліги Італії. Друге і третє місце відповідно посіли команди з Херсонської та Київської областей. Призери отримали кубки та медалі, також всім учасникам вручили пам'ятні призи: дипломи та сітки з футбольними м'ячами.

«Це справжнє свято, і свято не лише футболу, а й спілкування. Адже саме спілкування змінює життя, як дорослих, так і дітей. Я дуже радий за команду з Полтави. І я впевнений, що на їхньому новому футбольному стадіоні виросте не одне покоління майбутнього складу збірної України! Адже футбол виховує в нас прагнення до перемоги, силу і дисциплінованість. А чиновникам я скажу: ось вам приклад, як потрібно витрачати гроші. Такі призи та турніри повинно проводити регулярно. Я буду звертатися до обласних керівників, щоб вони підтримували нашу ініціативу », - зазначив Кива.

Організатором чемпіонату виступила Всеукраїнська національна федерація дворового футболу. Чемпіонат проходив за участю Федерації футболу України, за підтримки Міністерства молоді та спорту і під патронатом Міністерства внутрішніх справ України. Спонсор - Олександр Журба.

Як повідомлялося раніше, перший матч в рамках чемпіонату «Мільйон на стадіон» відбувся 13 квітня в Полтаві.