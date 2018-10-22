Геннадій Зубко та Валентин Резніченко відкрили унікальний дитячий садок у Дніпропетровській області

Всього Дніпропетровська облдержадміністрація створила 4,3 тис нових місць для дошкільнят, починаючи з 2015 року.

У Підгородному Дніпропетровської області віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко та голова облдержадміністрації Валентин Резніченко відкрили новий дитячий садок у формі бджолиних стільників. Дошкільну установу було побудовано за унікальним проектом всього за один рік.

Як заявив Зубко, Дніпропетровщина - лідер у децентралізації влади. Зокрема, область випереджає інші регіони за кількістю створених територіальних громад і темпами розвитку інфраструктури. Дитячий садок, який був відкритий сьогодні, - 50-й за останні три роки. Його відрізняє незвичайна архітектура і використані сучасні технології.

«Енергоефективність, безпека, доступність, безбар'єрність. Садок у Підгородньому - це новий стандарт для дітей нового покоління. Виховувати їх потрібно в сучасних умовах, - зазначив Зубко. - Саме сьогодні, коли, завдяки децентралізації, гроші передали на місцевий рівень, новий садок профінансували з обласного та місцевого бюджетів. Це вже свідчить про ефективність реформи».

«Нові місця для дошкільнят - таке завдання ставить перед нами Президент України Петро Порошенко. Будуємо садки нового тисячоліття. Поки такі є тільки в Дніпропетровській області. Жоден приватний дошкільний заклад України не може похвалитися подібним дизайном, - сказав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко. - Цього року відкриваємо в області два дитсадка, побудовані «з нуля». Перший - в Підгородньому. Це будівля унікальної форми і змісту. Тут виховуватимуться 115 дітей».

Це перший в області дитячий сад-вулик, введений в експлуатацію. Ще два таких Дніпропетровська облдержадміністрація будує в Романковому і Іларіоновому, зазначив радник керівника регіону Юрій Голик.

«У наших установах нетипове все - від панорамних вікон до внутрішнього двору з теплою підлогою», - сказав Голик.

Площа садка становить майже 2000 кв метрів. Всі шість його корпусів обшиті різнобарвною фіброплиткою. Кімнати всередині пофарбовані в помаранчевий і жовтий кольори і концептуально прикрашені зображеннями стільників. Тут є буфет, їдальня, ігрові кімнати та зал для занять хореографією. Родзинка дитсадка - внутрішній двір з «вічним літом».

Всього Дніпропетровська облдержадміністрація створила 4,3 тис нових місць для дошкільнят, починаючи з 2015 року.