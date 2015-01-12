Цього тижня Україну занесе мокрим снігом, температура підвищиться до 6 градусів тепла

Атлантичне повітря зумовить високу температуру повітря. І вночі, і вдень стовпчики термометрів коливатимуться близько нуля. Вдень температура підвищиться до 0-6 градусів тепла. Вночі ймовірні невеликі морози на сході та у Карпатах, повідомляє Opogode.ua.

Істотних опадів не очікується. 12-13 січня та 15 січня місцями пройдуть невеликі мокрий сніг та дощ, 17 січня опади охоплять всю Україну. 18 січня мокрий сніг можливий тільки на сході та в центральних областях. Місцями очікуються тумани.

Читайте такожЧерез аномальний для Криму мороз причали Севастополя скувало льодом (фото)

12-13 січня пориви вітру досягатимуть 15-22 метрів на секунду.

У Києві протягом тижня очікується висока температура повітря вночі близько нуля, вдень 0-5 градусів тепла. Мокрий сніг і дощ вірогідні 12, 15 і 17 січня. Пориви вітру до 15-20 метрів в секунду передбачаються 12-13 січня.