Українська короткометражка стала лідером кінофестивалю в Нью-Йорку

Стрічка здобула приз інтернет-фестивалю авторського кіно, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на filmstreet.com.ua.

У конкурсі Інтернет-фестивалю брали участь 67 короткометражок з Німеччини, Ізраїлю, Великобританії, Польщі, Індії тощо.

Як повідомляють, "Тунель" відзначили як "Найкращий ігровий фільм". Віктор Булига написав у Facebook, що його фільм увійшов до 10-ки найкращих стрічок кінофестивалю, які вирушать у червні до Санкт-Петербурга, аби взяти участь у міжнародному кінофестивалі "Фестиваль Фестивалів".

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Окрім того, на фестивалі отримав нагороду кліп на пісню "Милости одной", творцем якого є Сергій Зінчук, теж із Рівного. Слід відзначити, що Зінчук причетний до обох робіт-призерів. У "Тунелі" він знявся в одній з ролей.

Оператором фільму та кліпу став Дмитро Максимчук. Знімальною групою для стрічки "Тунель" стали звичайні жителі Рівного.