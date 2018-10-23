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У Києві скасували концерт радянської знаменитості (фото)

14:26, 23 жовтня 2018
Суспільство
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Концерт Анне Вєскі скасували / фото i.ytimg.com

Про це повідомили на офіційній сторінці концертного майданчика у Facebook.

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"Шановні глядачі! З поважних причин захід, запланований на 15 листопада 2018 року - концерт Анне Вєскі - скасували. Повернення коштів за придбані квитки проводиться в місцях їхнього придбання, а також у приміщенні касового залу палацу "Україна" в день запланованого концерту (15.11.18) з 17:00", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, навесні київський клуб Caribbean Club скасував концерт Віталія Козловського через його виступ у Москві.

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Теги: #Київ#концерт