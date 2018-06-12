Чим пишаються Луценко, Вакарчук, Сердючка, Шуфрич та інші артисти
Сердючка вперше виконала пісню про героя свого дитинства... Ніяк не можу зрозуміти, куди ведуть наші політики, – сказав Віктор Пінчук... Користуючись телебаченням, я віддаю наказ 300 тисячам міліціонерів! – заявив Луценко...
Сердючка вперше виконала пісню про героя свого дитинства... Ніяк не можу зрозуміти, куди ведуть наші політики, – сказав Віктор Пінчук... Користуючись телебаченням, я віддаю наказ 300 тисячам міліціонерів! – заявив Луценко... У Києві нагородили людей, якими пишається вся Україна.
14 березня в театрі імені Івана Франка уже вп’яте вручали щорічні премії «Гордість країни». Премія, співініційована Фондом Віктора Пінчука, присуджується людям, які своїми героїчними вчинками викликають захоплення нації. До складу громадської ради з присудження премії входять Богдан Ступка, Ніна Матвієнко, Віктор Пінчук, Мирослав Попович, Сергій Бубка та багато інших.
|Віктор Пінчук і Олена Франчук
– Ми вже вп’яте видаємо премію «Гордість країни», – каже олігарх. – Зустріч з цими людьми – справжня удача в житті. Це унікальні люди, які живуть поруч з нами, вони допомагають нам тим, що примушують замислитися... Ми розуміємо, що сенс життя не в суєті, не в зіткненні амбіцій, не в боротьбі за владу. Пам’ятаю, як торік дівчинка без рук і ніг зверталася до зі словами: «Люди, ви такі щасливі, ви маєте по дві руки і по дві ноги! Що вам ще потрібно?!» Гадаю, ці слова повинні почути наші політики – це їм адресовано месидж! Ніяк не можу зрозуміти, за що вони змагаються, куди ведуть, що це за зіткнення амбіцій.
Що для самого Пінчука є гордістю, він скромно відмовився сказати, мовляв, сьогодні не про нього мова...
|Віра Ульянченко
Я поцікавилася в деяких із цих людей, що є для них найбільшою гордістю в житті, і з’ясувалося, що майже кожен найбільше пишається своїми рідними. Але були й такі, котрі взагалі не мають чим пишатися.
Пані Ульянченко найбільшою своєю гордістю вважає своїх батьків.
– Бо вони прожили дуже нелегке життя, мали дуже нелегке дитинство: моя мама виросла без мами, мій батько виріс без батька. Вони виростили чудових дітей і змогли прищепити нам традиційні для нашої нації цінності.
Журналіст Дмитро Гордон розмірковував з хвилину, але так і не знайшов, чим пишається у своєму житті.
– Я ще нічим не пишаюся... Мені нічим гордитися!
|Раїса Богатирьова з онукою Машею
– Найбільшою гордістю в моєму житті є мої діти й моя онучка.
– А як звати вашу онучку?
– Машенько, скажи тьоті, як тебе звати!
– Мене звати Маша!
Найдужча людина планети Василь Вірастюк нічим так не пишається, як своєю родиною.
– Найбільшою гордістю для мене є однозначно моя родина, – каже силач. – Що я ще можу так високо й гордо нести, як звання своєї родини – наше прізвище Вірастюків?!
|Нестор Шуфрич і Дмитро Гордон
– Для мене найбільшою гордістю є, безумовно, діти, мої сини.
…Премія “Гордість країни” вручається в десяти номінаціях. І за кожною з номінацій стоїть зворушлива історія її переможця – радісна чи сумна, але героїчна.
У номінації «Рекорд року» перемогли 14-літні близнюки-вундеркінди Микола і Леонід Тузенки з Вінниччини. Вони стали абсолютними чемпіонами Європи з розв’язання логічних задач з математики. Близнюки обійшли ліцеїстів з двадцяти країн світу й повернулися з Парижа з двома золотими медалями. Після цієї перемоги Миколу й Леоніда запросили на навчання до Українського фізико-математичного ліцею при КНУ ім. Т. Шевченка.
Хлопців з екрану, який був розміщений на сцені, привітав Андрій Шевченко, а “вживу” сказати вітальне слово й потиснути руки юним вундеркіндам прийшов Славко Вакарчук.
|Олександр Богуцький вітає братів-близнюків із с. Баланівка (Вінницька обл.) Миколу і Леоніда Тузенків, які виграли міжнародну математичну олімпіаду у Парижі
|Олександр Богуцький поздоровляє параолімпійця Олега Іваненка
На сцену театру Франка для Олега запросили заспівати його улюблену російську співачку львівського походження Анжеліку Варум.
|Кінорежисер Сергій Буковський вручає нагороду 15-річному главі сім`ї Костецьких
Андрій каже, що після дев’ятого класу хоче вивчитися на водія, адже йому потрібно зводити на ноги молодших братів і сестер.
Організатори вивели на сцену всю родину Костецьких. Жінки в залі не могли стримати сліз. А Пінчук кілька разів простягував своїй дружині Олені носовичок…
Для цієї родини Фонд Віктора Пінчука відкрив депозит на 100 тисяч гривень, яким Андрій зможе скористатися після 18 років і купити омріяне авто для сім’ї.
Але щоб не чекати так довго, у міністра внутрішніх справ Юрія Луценка попросили видати голові родини права на водіння автомобілем у 16 років. Луценко вийшов на сцену й пообіцяв, що 2 квітня цього року будуть і права, і автомобіль від нього особисто.
У номінації «Видатні приклади відваги» статуетку отримав 58-річний пенсіонер із Черкас Микола Філімонов, який затримав серійного грабіжника банку.
Пан Луценко, який вручав нагороду пенсіонерові, сказав, що саме на таких людях і тримається Україна.
– Користуючись телебаченням, я віддаю наказ 300 тисячам міліціонерів рівнятися на пана Філімонова!
|Співачка Лоліта Мілявська
– От би мені такого чоловіка! – сказала зі сцени велика любителька чоловіків. – А ви одружений? Ні! Тоді я ваша!
Пан Філімонов сприйняв ці слова буквально й одразу побіг до Лоліти на сцену… Вона ж розцілувала пенсіонера.
У номінації «Почуття обов’язку» нагороду віддали командирові Дніпропетровського воєнізованого гірничорятувального загону Володимиру Мнішенку. Коли торік у жовтні завалився десятиповерховий будинок у Дніпропетровську, рятівник Мнішенко тиждень не залишав місця трагедії. Уже не залишалося жодної надії знайти когось живого. Але диво сталося: під уламками почувся стогін, і пан Мнішенко врятував 42-річного мешканця сумнозвісного будинку.
У номінації «Досягнення всього життя» відзначили засновника високоякісних комп’ютерних ігор на українську тематику Сергія Григоровича. Його «Козаки» і «Stalker» виявилися дуже вдалими комерційними проектами. Сергій – один із наймолодших мільйонерів України, у 16 років він створив власну компанію.
Раїса Богатирьова з онукою Машею та журналіст Сергій Притула
Вручити йому статуетку переможця на сцену вийшла Раїса Богатирьова з онукою Машею.
– Навіть не уявляю, як зараз пишаються вами ваші батьки! Ви перетворили віртуальний світ у гру добра і зла й дали змогу зрозуміти людям, що перемагає тільки добро і власна мета.
Привітати молодого мільйонера прибула епатажна Вєрка Сердючка.
– Сергію, я особисто не грала у твою гру, але не прокататися з тобою на вертольоті я не проти... Шановна богемо, дорогі мільйонери! Знаєте, вам тут усім щось вручають, а мені ніхто нічого ніколи не вручав. Я отримала друге місце на Євробаченні – і хоч би хтось дав стакан кефіру!
Сердючка вперше виконала пісню про героя свого дитинства Михайла Горбачова.
– У дитинстві завжди носила значок Михайла Горбачова, завжди ним захоплювалася. Він змінив життя нас усіх. Я усім побажаю успіху, нікого не слухайте і йдіть до своєї мети. Мені колись сказали: «Вєра, ти ж навіть в одну ноту не можеш попасти, не ганьбися». Я їм сказала: «Я зможу!» Напружилася і попала!
|Ніна Карпачова з лауреатами премії ”Гордість країни - 2007” Юрієм Войтюком, Володимиром Турським та Олегом Полозюком
У номінації «Рідкісний талант» відзначили 6-річного сурмача з Херсона Рому Купріянова. Професіонали сказали, що таких молодих сурмачів не буває. Мовляв, у його віці просто неможливо грати на духових інструментах, бо дитячі легені ще не досить розвинені. Але Рома довів, що так буває. І продемонстрував це на сцені театру разом з джазовим колективом. Від такого видовища жінки вкотре заплакали.
У номінації «Сусід року» віддали статуетку 13-літньому хлопчикові з Рівненщини Віктору Шилану, який холодного весняного ранку витяг з річки односельця – 90-кілограмового чоловіка, що тонув.
Голова Рівненської обладміністрації Віктор Матчук, вручаючи Вікторові нагороду, сказав дуже зворушливо:
– Я запитав у Віктора: «Що ти хочеш, що б ми тобі подарували?» Він довго думав, хвилин 15, потім сказав: «Я хочу комп’ютер, але попрошу меблі». Чому? Бо комп’ютер – це йому, а меблі будуть усій сім’ї. Ця молода людина, як і тоді на березі річки, думає не про себе. І це урок нам, дорослим.
Як виявилося, Віктор – круглий сирота, живе з бабусею. Хоча він вибрав меблі для сім’ї замість комп’ютера для себе, але отримав і те, і друге. Меблі – від обладміністрації і комп’ютер – від організаторів.
У номінації «Видатні приклади відваги» відзначилося четверо одинадцятикласників з Дніпропетровщини: Юрій Козацький, Віктор Ботусов, Дмитро Нелупенко та Анатолій Ляпота. Хлопці винесли з охопленої вогнем хати чотирьох дітей та їхню маму.
Номінантів нагороджував Василь Вірастюк з маленькою героїнею Настею Овчар. Три роки тому Настя врятувала свою маленьку сестричку з вогню, внаслідок чого дістала страшні опіки. Операцію їй робили у США.
Вірастюк сказав хлопцям, що вони справжні мужики, і вручив їм ключі від мопедів.
Надзвичайно зворушливою виявилася також історія переможця в останній номінації «Лікар року».
|Лікар-неонатолог Сергій Лапоног (м. Житомир), який виходив немовля вагою 490 грамів
Оксана Климончук