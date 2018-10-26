Перехід на зимовий час 2018 в Україні: коли переводять годинники

Україна переходить на зимовий час для більш ефективного використання світлового дня та економії електроенергії.

В Україні традиційно в останню неділю жовтня 2018 року відбудеться перехід на зимовий час.

Коли Україна переводить годинники на зимовий час в 2018 році

У ніч з 27 на 28 жовтня, а точніше, о 4 ранку стрілки годинників потрібно перевести на годину назад.

Історія переходу на зимовий час

Перехід на літній і зимовий час вперше ввели у Великобританії в 1908 році для економії і більш раціонального розподілу електроенергії протягом доби. В СРСР почали переводити стрілки годинника вперше тільки в 1981 році.

Після розвалу СРСР, в 1996 році Кабмін ухвалив постанову №509 про те, що переведення часу на зимовий в Україні традиційно пройде в ніч на останню неділю жовтня, тобто 28 жовтня о 04:00 ранку.

"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3:00 на 1:00 вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1:00 назад", - сказано в документі.

Чому Україна переходить на зимовий час

Все просто - Україна переходить на зимовий час для більш ефективного використання світлового дня та економії електроенергії.

Коли скасують перехід на зимовий час

Періодично виникають дискусії про доцільність переведення годинників. У 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників на зимовий час, але під тиском громадськості цю постанову було скасовано.

У вересні 2018 року в Україні йшли розмови про скасування повернення на зимовий час. Мінекономрозвитку допускало таку можливість, однак таке рішення поки так і не було прийнято.