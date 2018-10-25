Закон не працює: у Києві вночі й досі можна купити алкоголь – експеримент

Журналістам вдалося придбати алкоголь як вночі, так і вранці.

У середу, 24 жовтня, в Києві набула чинності заборона на продаж алкоголю в нічний час - з 23:00 до 10:00. Журналісти вирішили перевірити, чи дотримуються в Києві цієї заборони та спробували придбати алкоголь вночі.

У першому закладі, куди зайшов кореспондент телеканалу "Прямий", йому відмовили у продажі. На запитання, чому не продають, відповідають коротко: "Бо прийняли закон".

А ось вже у другому магазині кореспондент з легкістю взяв дві пляшки пива. Продавчиня спочатку задумалась, чи варто продавати після 23:00, але зважаючи на те, що молодики поруч вже купували міцний алкоголь, журналісту також продали пиво.

В наступному магазині придбати алкоголь також вдалось. Продавець ніби і чула про якусь заборону, але впевнена, що вона ще не вступила в дію.

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Журналісти вирішили завітати і в супермаркет в самому центрі столиці, який знаходиться в ТЦ "Гулівер". Там користуються тим, що на території центру є кафетерій, де і відпускають алкоголь, обходячи заборону Київської міськради.

Згодом телеканал повторив експеримент, але тепер вже о 8 ранку і за участі депутата Київської міської ради Владислава Михайленка. Заборона має тривати до 10 ранку. Придбати пиво вранці журналістам вдалося.

Депутат розповів, що тепер він повідомить службу міської влади 1551, що відповідний підприємець досі не знає про те, що вступило в дію рішення про заборону продажу алкоголю вночі.

"Якщо подібне правопорушення повториться, буде складено протокол про адміністративне правопорушення. Якщо підприємець буде і надалі нехтувати забороною, органи міської влади звернуться до органів ліцензування щодо відкликання ліцензії на роздрібний продаж алкоголю в цієї торгової точки", - зазначив він.