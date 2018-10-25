Клімкін: Сенцов стане для Росії тим, ким Сахаров став для СРСР

Глава МЗС заявив, що Росія хотіла зняти емоційну хвилю, пов'язану з голодуванням Сенцова.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Російська Федерація хотіла "спустити на гальмах" завершення голодування незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

"Після завершення голодування Олега Сенцова РФ сподівалась це питання спустити на гальмах і зняти цю емоційну хвилю. Але отримала зовсім іншу хвилю: спочатку польську нагороду, а тепер таке визнання як премія імені Андрія Сахарова «За свободу думки». Сенцов стане для Росії тим, ким Сахаров став для СРСР", - наголосив Клімкін.

Своєю чергою, речниця МЗС Мар'яна Беца у Twitter написала, що нагородження Сенцова премією імені Сахарова стало сигналом щодо потреби його звільнення.

"Політв'язень Олег Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова. Важливий сигнал щодо необхідності його звільнення з РФ", - зазначила Беца.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 жовтня, Сенцова було удостоєно премії Європарламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова за 2018 рік.

Церемонія нагородження відбудеться 12 грудня у Страсбурзі.

Європарламент заснував цю премію у 1988 році. Її вручають за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тис. євро.

Крім того, 23 жовтня Сенцов став лауреатом премії міністра закордонних справ Польщі Pro Dignitate Humana.

Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, в подальшому його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Він утримується в колонії «Білий ведмідь» на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

5 жовтня заступник директора ФСВП Росії Валерій Максименко заявив, що Сенцов написав заяву про намір з 6 жовтня припинити голодовку. Режисер зазначив, що в разі її продовження до нього застосували б примусове годування через його критичний стан здоров’я.