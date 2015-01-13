У Генштабі назвали категорії громадян, що не підлягають мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив перший заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗСУ Володимир Талалай.

“Не призиваються на військову службу за мобілізацією ті, у кого є на утриманні троє і більше дітей, хто постійно опікується непрацездатними родичами, громадяни, які заброньовані за підприємствами, також аспіранти і студенти денної форми навчання. Також важливим чинником є стан особистого здоров'я громадянина”, - сказав Талалай.

Читайте такожУ Генштабі прогнозують інформаційну пропаганду проти чергової хвилі мобілізації Як повідомляв УНІАН, мобілізація у 2015 році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень.

Перший почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.

Протягом року до лав Збройних сил України планується мобілізувати 100 тисяч українців.