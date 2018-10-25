На вручення премії Сахарова Сенцову поїдуть його адвокат і сестра

Вручення премії Сахарова відбудеться 12 грудня в Страсбурзі.

На вручення премії імені Сахарова українському режисерові, політв'язню Олегу Сенцову запросили його адвоката Дмитра Дінзе і сестру Наталію Каплан.

"Поки планується, що нас двоє поїде", - заявила сама Каплан, передає Громадське.

За словами сестри політв'язня, грошову премію в розмірі 50 000 євро, ймовірно, покладуть на банківський рахунок, де вона чекатиме Сенцова, або, при необхідності, передадуть його дітям.

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"В ідеалі звичайно, щоб Олег сам отримав цю премію і сам розпоряджався цими грошима", - додала вона.

Вручення премії Сахарова відбудеться 12 грудня в Страсбурзі.

Нагадаємо, що Олег Сенцов став лауреатом премії За свободу думки імені Сахарова, заснованої Європейським парламентом. За словами адвоката режисера, Сенцов поки не знає про присудження йому премії. Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що присудження Сенцову премії продемонструвало абсурдність звинувачень українця в нібито "тероризмі". Мати політв'язня розплакалася, дізнавшись про присудження синові премії.

Премія За свободу думки імені Андрія Сахарова заснована в 1988 році Європейським парламентом і присуджується щорічно тим, хто захищає права людини і основні свободи.

Український режисер Олег Сенцов був затриманий російськими силовиками в Криму 11 травня 2014. Його звинуватили в нібито підготовці терактів на півострові під час окупації Росією і зберіганні зброї та вибухівки